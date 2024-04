Torrijos cierra campaña y asegura que en “unidad reconstruirá este país”

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos realizó este sábado 27 de abril, su cierre de campaña donde compartió con sus simpatizantes y reiteró que su “compromiso es integrar un gobierno que en unidad reconstruirá este país”.

Torrijos manifestó que “Panamá no está para egos desmedidos, ni prepotencias. Esos candidatos no saben ni pueden hacerlo. A partir del 5 de mayo, yo me encargo”.

En su discurso, aseguró “voy a acabar con la descentralización paralela, esa que se lleva la plata, que promueve clientelismo y que promueve la corrupción”.

Resaltó que “transformaremos la educación con la participación de los docentes, los padres y estudiantes con un ministerio despolitizado”.

Respecto a la Caja de Seguro Social indicó que “no será un botín político ni fuente de rebusca para nadie en este país”.

“El Canal de Panamá tendrá un nuevo rol en el desarrollo económico y social. Vamos a unir a todo el país al clúster del Canal”.