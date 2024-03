Torrijos promete a los residentes de Las Garzas que no les faltará agua

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, conversó cara a cara con pobladores de este corregimiento de Las Garzas, de Pacora, a quienes les prometió que no les fallará en la agilización de los títulos de propiedad y el servicio de agua potable las 24 horas.

En visita casa por casa, el exgobernante escuchó las necesidades de las familias y afirmó que implementará un plan de inversión que permitirá generar nuevas fuentes de empleo y tener una economía pujante.

“Volveremos aquí a trabajar hombro a hombro para ir resolviendo poco a poco los problemas más apremiantes de la comunidad, ya que a nadie [gobierno] le ha importado resolverlos”, afirmó el líder político.

El candidato presidencial manifestó que los problemas sociales de Panamá Este no son diferentes a los del resto del país, por eso, propone un sistema de salud pública humano, atención médica primaria, con un horario extendido en los Centros de Salud y garantizar medicamentos para todos.

“No es justo que no tengan acceso a la educación ni a la salud; como tampoco que se les diga no hay y los remitan a Chepo y tampoco los atiendan; no es justo que la suerte de ustedes dependa de las dádivas de alguien que cree que puede controlar sus vidas y/o un camión cisterna de agua para poder subsistir; tengan la seguridad de que vamos a enfrentar este problema”, agregó.

También afirmó que se les mejorará las viviendas, de a poco, para que tengan una mejor calidad de vida.