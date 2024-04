Torrijos recorrió Cañazas en Veraguas

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos, realizó un recorrido por el distrito de Cañazas en la provincia de Verguas donde presentó su oferta electoral y las propuestas de campaña para estas elecciones.

“No tengan duda de que este país tiene arreglo y de que yo sé cómo hacerlo. Aquí no va a llegar gente a improvisar, aprender a hablar de gobierno, cuando no saben ni qué hay que hacer; aquí no van a llegar los oportunistas que defienden la mina, los que defienden las transnacionales, los que les tienen los medicamentos caros, los que no quieren que los pobres tengan comida”, afirmo Torrijos.

Durante su discurso el exmandatario planteó las propuestas de su plan de gobierno en las que estan basadas en “la transformación del país, en el que haya igualdad, justicia social y oportunidades para todos.”.

“Lograremos una transformación real para que sus hijos tengan la oportunidad que hasta ahora no han tenido, y lo vamos a hacer con el espíritu, pero con la conciencia y la convicción de que este país va a tener mejores días, y esos días se van a ver reflejado en tu familia, en tu comunidad”, subrayó.

Torrijos Espino aprovechó para enviar un mensaje al pueblo panameño señalando que va a trabajar por los más necesitados, para que los campesinos, sus familias, sus hijos puedan tener un futuro mejor, y aseguró que sabe lo que el país necesita, arreglar un sistema de salud, con puestos y centros con atención médica y medicamentos.