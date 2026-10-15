Tribunal Electoral extiende la vigencia de cédulas vencidas hasta enero de 2027

El Tribunal Electoral (TE) extendió hasta el 4 de enero de 2027 la validez de las cédulas de identidad personal vencidas, como parte de las medidas adoptadas por la emergencia nacional tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La disposición está contenida en el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092 del 15 de octubre.

La prórroga aplica a las cédulas de mayores y menores de edad, incluidas las cédulas juveniles, así como a los carnés de residente permanente para extranjeros expedidos por el Tribunal Electoral.