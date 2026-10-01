Tribunal Electoral rechaza cambios hechos por diputados al proyecto de reformas electorales

El Tribunal Electoral hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que, al aprobar el proyecto de reformas al Código Electoral, lo hagan “pensando en los mejores intereses del país”.

En un comunicado, el Pleno del TE señaló que, “si bien el Órgano Legislativo tiene la prerrogativa constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes nacionales, el Tribunal Electoral exhorta a los honorables diputados que conforman las distintas bancadas a que, al momento de tratar un tema fundamental como las reformas al Código Electoral, impere la prudencia y el interés general sobre el particular”.

El Tribunal recordó que, con base en la iniciativa legislativa que le confiere la Constitución, presentó un proyecto “apegado a las normas de participación, transparencia y equidad que el derecho electoral establece para el fortalecimiento de la democracia”.

Sin embargo, advirtió que “el proyecto presentado contiene significativos avances para el país; mientras que los cambios y adiciones que se hicieron en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales representan retrocesos para el sistema electoral panameño, entre los que destacan el aumento de límites en los montos de donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, permitir que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos simultáneamente, extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección puedan permanecer en sus puestos, entre otros”.

“La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”, concluyó el comunicado firmado por los magistrados Alfredo Juncá Wendehake, Eduardo Valdés Escoffery y Luis A. Guerra Morales.