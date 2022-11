Tribunal Electoral restablecerá app de recolección de firmas este 22 de noviembre

Este lunes, 14 de noviembre, el Tribunal Electoral informó que el uso del app para la recolección de firmas para precandidatos de libre postulación se reanudará a partir del martes, 22 de noviembre, “con los activistas que no tengan más de un caso de firma anulable o impugnable”.

El pasado 25 de octubre la entidad anunció la suspensión de la app para realizar una auditoría del proceso de recolección de firmas tras denuncias recibidas.

La reanudación del servicio será en un nuevo horario extendido, de 6:00 a.m. a 11:30 p.m., los siete días de la semana, pero la Dirección Nacional de Organización Electoral revisará diariamente todos los videos que respalden las firmas, a fin de validarlas y publicar, semanalmente, las cifras correspondientes en el Boletín Electoral, según lo contempla el artículo 45 del Decreto 29.

En cuanto a la auditoría externa, indicaron que el Tribunal invitó a tres empresas de auditoría en Panamá: KPMG, Deloitte y RISCCO. No obstante, dos de estas no han presentado propuestas y la tercera manifestó que no tiene recursos disponibles. “Por tal razón, instruimos a la Dirección de Auditoría Interna (DAI) que revisara el 100 % de los videos que respaldaron las 286,644 firmas obtenidas por todos los precandidatos. Esto con el propósito de determinar, a la brevedad posible, si existen evidencias de que los activistas incumplieron con los requerimientos establecidos en el Decreto 29 de 2022, para proceder con las anulaciones correspondientes”, detallaron del TE en un comunicado.

La DAI ha completó ayer, a las 7:30 a.m., la revisión del 64 % de las firmas y encontró que: 83 % de las firmas son válidas.

Además, el16 % de las firmas son anulables por violar el artículo 37 del precitado decreto, ya que no se puede detectar claramente la imagen del ciudadano dando o ratificando su firma de respaldo; o bien, el ciudadano ha omitido expresar de forma clara y por cuenta propia, su intención de apoyar al precandidato.

En tanto, un 1% son impugnables porque los ciudadanos tenían su cédula de identidad vencida, violando el artículo 22 del decreto.

El informe final de la DAI está previsto para concluir el próximo martes 29 de noviembre, y esa misma semana se compartirán los resultados, según el Tribunal Electoral.

Anunciaron que también se coordinó con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), como entidad externa, para la validación del trabajo final llevado a cabo por la DAI, a fin de que emita su criterio técnico al respecto.