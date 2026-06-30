Vamos busca liderar la Asamblea Nacional

ml | Con miras a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional este próximo 1 de julio, la coalición Vamos mantiene activas las conversaciones para conformar una nómina de consenso, con la aspiración de que un diputado de su bancada encabece la propuesta para la presidencia del Legislativo.

Mijail Castillo, directivo de Vamos, informó que la organización se reunirá con las bancadas de los partidos Panameñista, Cambio Democrático (CD) y otras facciones para estructurar una propuesta basada en ideas y objetivos claros.

“Vamos está dispuesto a enfrentar ese reto de buscar esos cambios difíciles en la Asamblea; sin embargo, seguimos en conversaciones porque estamos esperando que esos planteamientos vengan de allá para acá, porque no puede ser que Vamos solo sea bueno para poner los votos, pero no sea bueno para liderar”, señaló.