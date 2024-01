Vocera de campaña de Torrijos asegura que denuncia de Navarro es oportunismo político

Como oportunista y mandadero fue catalogado el empresario y exalcalde capitalino Juan Carlos Navarro, tras responsabilizar al candidato presidencial Martín Torrijos por la crisis del agua que atraviesa el Canal de Panamá.

Fanny Cruz, abogada y vocera de campaña de Torrijos, afirmó que “es oportunismo político en toda su expresión de la palabra. Juan Carlos Navarro fue alcalde de la ciudad capital, del 2004 al 2009 no hizo ningún tipo de señalamiento porque con la ley 20 de eliminar los límites de la cuenca, Juan Carlos Navarro se favorecía para poder lanzar su campaña en el 2009. Nuevamente, él ataca y trae este tema guardando silencia 17 años porque para él es conveniente, porque no está en la papeleta”.

Sostuvo que “decir que Martín Torrijos tiene la culpa de la debacle, no. Creo que le está haciendo un mandado a Rómulo Roux, porque lo está apoyando fuertemente. No me parece que este sea el momento en el que pueda atacar algo porque simple y sencillamente Martín Torrijos es candidato a presidente de la República y él no lo es”.

Ayer, luego que el abogado Juan Ramón Sevillano y Navarro acudieron a la Corte Suprema de Justicia para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que delimita la cuenca del Canal de Panamá, el exalcalde dijo: “Los vende patrias acabaron con nuestra cuenca del Canal en 2006. El señor Martín Torrijos es personalmente responsable por esto. Esa ley 20 del 2006 nunca fue consultada con la junta directiva del Canal que por Constitución es la única que puede fijar los límites de la cuenca”.

“No estoy apoyando a ningún candidato a puesto político ni tampoco estoy participando en ninguna campaña, mi único interés es el bien común de Panamá”, señaló Navarro.