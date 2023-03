“Yo soy la candidata”, responde Yanibel Ábrego al anuncio de postulación de Roux a las primarias de CD

La diputada Yanibel Ábrego confirmó que aspira a ser la candidata a la presidencia por el partido Cambio Democrático (CD), indicó que oficializará sus aspiraciones cuando el Tribunal Electoral (TE) apruebe el reglamento de elecciones primarias.

“Yo soy la candidata”, fue la respuesta de Ábrego al ser cuestionada sobre quién encabezaría la nómina de su facción para las primarias del colectivo.

En ese sentido, la diputada argumentó que no puede “decir cuándo me voy a postular, quisiera decir que mañana me voy a postular, pero no tengo calendario de postulación porque el reglamento no ha sido aprobado”.