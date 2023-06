“Yo toda la vida me he dedicado a crear plazas de trabajo”, resalta Martinelli

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli Berrocal, declaró que, de ganar las próximas elecciones generales, lo más importante en su administración sería la generación de empleos.

“Yo toda la vida me he dedicado a crear plazas de trabajo. Esa es mi especialidad y eso fue lo que hicimos durante nuestra administración, hubo pleno empleo y hubo un crecimiento económico del 8.9%”, expresó el exmandatario ante periodistas.

Agregó que “eso es en lo que tenemos que enfocarnos: a la generación de plazas de trabajo, a la generación de crecimiento económico. Porque sin crecimiento económico no hay impuestos, sin impuestos no hay obras de infraestructura, sin obras de infraestructura y sin impuestos no hay empleados públicos”.

Las declaraciones de Martinelli Berrocal se dieron en el marco de la presentación de la Agenda País por parte de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).