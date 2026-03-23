Zamora sobre Vamos: “No ha pasado nada”

T. Jiménez | El diputado de la Coalición Vamos, Neftalí Zamora, manifestó que, si en algún momento renuncia a la bancada de la agrupación, sería por “diferencia de criterio” y agregó que difiere de algunas posturas del presidente de la organización, Juan Diego Vásquez.

En declaraciones a una emisora radial, Zamora dijo que, “si salgo en algún momento es porque las acciones que están teniendo no representan lo que quiero ser como diputado”. El parlamentario agregó que, a diferencia de Vásquez, sí considera que Vamos debe pertenecer a la directiva del Legislativo. Sin embargo, al ser consultado por Metro Libre sobre sus declaraciones y si analiza salir de Vamos, expresó que "nada que declarar. No ha pasado nada. No era hablando de nada particular".

“Respondí una respuesta de un colega de ustedes y ya, eso fue todo”, según Zamora.

Al respecto, el politólogo Samuel Prado dijo que “parece que el que no está de acuerdo con algo dentro de la agrupación, eso significa salida”. Prado indicó que “se evidencian diputados de la bancada hacia una corriente de derecha y otros más progresistas o sociales”.