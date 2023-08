Zulay Rodríguez pide “menos ataques y más consultas a sus propuestas”

La candidata a presidente de la República por la libre postulación Zulay Rodríguez cuestionó el hecho de que no le han preguntado cuáles son sus propuestas para resolver diferentes temas en el país; sin embargo, la han atacado. “El día que me presenté se dedicaron a atacarme y no me preguntaron cuáles eran las propuestas”, expresó a su llegada al Foro sobre Educación de Agenda País en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Dijo que no la han abordado sobre “cuál es la propuesta para el Canal, desempleo, economía, CSS, como ayudar a los jóvenes, cómo generar más empleo, como está la justicia, que piensa de la Constituyente. Creo que todo eso tenemos que verlo, no solo en debate”, exclamó.

Resaltó que “en la propuesta de la educación hay que darles la oportunidad a los jóvenes, porque aquí vemos que hay mucho tráfico de influencia, nepotismo, no se escogen a los mejores. Cada vez que vas a un lugar te preguntan quién te refiere, quién es tu padrino, y entonces le estamos quitando oportunidad a los jóvenes que tienen experiencia, educación y conocimiento, pero no le dan la oportunidad de tener una competencia legal”.

“Aquí hay mucha competencia desleal que no solo está afectando a los jóvenes sino a todos los profesionales”, concluyó Rodríguez.