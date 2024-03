Anuncian inversión de carriles por retorno a clases

Con motivo del retorno a clases 2024, la Policía Nacional (PN) informó que a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito se implementará una inversión de carriles a partir del próximo lunes 4 de marzo.

Se desglosó que el operativo se activará “de 4:00 a.m. hasta las 7:30 a.m. desde la Autopista Arraiján La Chorrera hasta el Puente de Burunga y, desde el Puente de Burunga en Arraiján hasta el Puente de Las Américas. De 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.”.

Mientras que en Panamá centro se realizará desde Los Pueblos en la Avenida José Agustín Arango hasta el cruce de Balboa.

Por otro lado, desde las 5:30 hasta las 7:30 a.m. , se invertirán los carriles en la carretera Boyd Roosvelt, desde la barriada Princesa de Gales hasta Villa Zaita. También se invertirá la Avenida Martín Sossa y de 6:00 a 9:00 a m. en la Avenida Santa Elena.