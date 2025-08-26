Contraloría refrenda B/.15 millones para el pago del bono a jubilados y pensionados

La Contraloría General de la República refrendó B/.15 millones destinados al pago del bono permanente de B/.50.00 correspondiente al mes de agosto de 2025, en beneficio de más de 300 mil jubilados y pensionados a nivel nacional, anunciaron de la entidad.

Explicaron que, “este desembolso se enmarca en la Ley 438 de 14 de junio de 2024, que creó el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS)”.

La normativa establece tres pagos anuales: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre. Con el refrendo de las planillas, el beneficio comenzará a hacerse efectivo a partir del martes 26 de agosto de 2025, cumpliendo con lo dispuesto en la ley y ofreciendo un alivio económico adicional a quienes dedicaron años de trabajo y esfuerzo al desarrollo del país.