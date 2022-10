MINSA recomienda buena alimentación e hidratación durante los desfiles patrios

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este sábado 29 de octubre 2022, las principales medidas de autocuidado sobre la alimentación durante las Fiestas Patrias.

Celestina Delgado, Jefa Nacional de Nutrición del Minsa recomendó a las personas cumplir con todas las normas sanitarias para cuidar de su salud; tales como el lavado frecuente de manos y consumir alimentos conservados adecuadamente para evitar una infección alimentaria producto de la incorrecta manipulación.

Destacó la importancia de mantenerse hidratado; es decir tomar suficiente agua, limpia y saber de dónde proviene.

Explicó la importancia del consumo de frutas básicamente las que vienen en empaques naturales como el guineo, la mandarina etc, las cuales se conservan correctamente.

En el caso de la papaya, sandía y la piña entonces hay que mantenerla a una temperatura adecuada.Manifestó que a la hora de comprar alimentos en la vía pública los consumidores deben asegurarse de que la persona que vende utilice redecillas, tenga una vestimenta limpia y cuente con los carnés de manipulación de alimentos y buena salud (verde y blanco).

Delgado recomendó al mismo tiempo a los padres de familia durante el desfile llevar alimentos que no se vayan a dañar con el pasar de las horas y que no correr el riesgo de que los niños no se intoxiquen.

Mencionó que el resultado de una mala ingesta de alimentación puede provocar cuadros diarreicos, vómitos que se puede dar incluso de forma inmediata.

Cuidados con la variación del clima

Con respecto a las condiciones climáticas que se registran en el país la jefa de Nutrición del Minsa enfatizó que hay que portar siempre un paraguas por la variación del tiempo; “si hay mucho sol utilizar una gorra protectora, buscar la sombra, utilizar bloqueador solar aunque el día esté nublado para evitar a toda costa las quemaduras producto de la exposición al sol”.