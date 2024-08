Empresarios y economistas plantearon las decisiones que deben tomar el gobierno para lograr una recuperación económica que se traduzca en la generación de empleos y beneficios para el país.

Los representantes de distintos sectores coinciden que en necesario el ordenamiento de las finanzas públicas, la ejecución efectiva del plan de contención del gasto, concretar el pago a proveedores y seguir generando confianza para atraer inversiones.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Temístocles Rosas, manifestó que “las finanzas del Estado necesitan una racionalización, disminuir el gasto corriente y de funcionamiento y destinar estos recursos a mayor inversión pública”. Agregó que “no se puede seguir aumentando la planilla estatal, gastando en temas que no producen beneficio y limitando el crecimiento ante la ausencia de una infraestructura pública que se requiere para que podamos avanzar positivamente”.

Para Rosas “es imperativo que se generen condiciones para que el sector privado pueda seguir siendo el motor del crecimiento y el generador de los puestos de trabajo”.

Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), dijo que “es importante que se reduzcan los gastos operativos del gobierno, pero no deben ver los afectados programas de inversión porque a través de esto es que se pueden generar empleos y todo un movimiento económico”.

René Quevedo, consultor laboral, indicó que “se están tomando las, se están mandando mensajes importantes para crear confianza si no hay confianza no habrá inversión privada medidas ni nacional y extranjera y si no generamos inversión privada seguiremos generando informal. la contención del gasto es crítica y ver qué se va a hacer con el tamaño del Estado es importante”.