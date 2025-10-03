Vamos rechaza señalamientos sobre compra de autos de lujo con exoneraciones

La Bancada Independiente Vamos rechazó un video que, según indicaron, utiliza de manera engañosa su imagen para vincularlos con la compra de autos de lujo mediante exoneraciones de impuestos.

En un comunicado, los diputados aclararon que el colectivo renunció públicamente a los beneficios que históricamente han acompañado el cargo, tales como la franquicia postal, la franquicia telefónica, la importación libre de impuestos de autos, bonos, partidas y donaciones, entre otros mecanismos que calificaron como estructuras opacas de gestión pública.

“Condenamos el despilfarro y reafirmamos que nuestro compromiso es legislar con transparencia, fiscalizar y garantizar el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía”, señaló la bancada.

El grupo parlamentario enfatizó que su labor se centra en impulsar una gestión pública clara, responsable y enmarcada en el interés ciudadano, alejándose de prácticas que, sostienen, han afectado la confianza en las instituciones.