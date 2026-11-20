Decenas de corregimientos y pueblos del interior del país que fueron afectados por el terremoto se debaten entre aprobar la realización de las fiestas del Carnaval en febrero del próximo año o realizar actividades distintas mientras se acelera la reconstrucción de los poblados, residencias y negocios. Es una decisión difícil para los alcaldes, representantes, líderes comunitarios y juntas de festejos porque la fiesta moviliza la economía provincial. Lo cierto es que la fiesta del rey Momo tiene un impacto directo en las familias.