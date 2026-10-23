Punto de vista

Con el rayo, a mano y el sol

Con el rayo, a mano y el sol
James Aparicio
23 de octubre de 2026

Mi niñez no fue de tecnología. Se jugaba descalzo, damas, ajedrez, damas chinas o Parcheesi. Los cuentos de terror de los abuelos, contados entrada la noche se relacionaban con una bruja, la tulivieja, la llorona o la silampa.

Sin la tecnología que simplifica todo, la ropa se lavaba a mano o se usaba un rayo, esa eficaz tabla de madera que tenían todas nuestras madres. Las prendas se secaban al Sol. Leíamos más, se corría más y la convivencia comunitaria era un estilo de vida sustentado en la solidaridad y la cooperación. Eran buenos tiempos.

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