¿Cuál es el plan B para la ciudad?

Miles de trabajadores y también de conductores quedaron atrapados ayer en un “trancón” vehicular por un accidente ocurrido en el tramo marino de la Cinta Costera. Los problemas de movilización se extendieron hasta el corregimiento de Tocumen y afectaron todo el Corredor Sur. Tramos que se recorren entre siete y nueve de la mañana, en una hora o menos, se efectuaron en dos o dos horas y media. La ciudad no tiene muchas alternativas en las horas pico, pero tampoco se activó un mecanismo de agilización del tráfico y no hubo presencia de los ministerios de Gobierno, Seguridad, la Policía Nacional, la ATTT, la DNOT, los bomberos o el Sinaproc para destrancar las calles y terminar con el caos.