Cuando de teléfonos celulares se trata

Iphone, la icónica y poderosa marca de teléfonos celulares, se lo tomó con calma y zas, dio la sorpresa. Acaba de lanzar al mercado su Iphone Duo, un plegable de 5,4 y 7,6 pulgadas para decirle a la competencia que pisa firme y con un aparato que está dando mucho de qué hablar. Iphone es, sin lugar a duda, un producto que supera los estándares conocidos y su éxito está anticipado.

Igualmente, Honor, empresa de tecnología China con sede en Shenzhen, Provincia de Guandong, ofrece el Robot Phone, que incorpora una cámara de 200 MP, integrada a un brazo robótico en la parte superior del móvil. Está hecho para creadores de contenido y al igual que Iphone, están impactando a los consumidores.