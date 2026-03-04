Cuando el uso de la fuerza conduce a la paz

Ninguna guerra es buena, pero la historia de la humanidad nos reitera una y otra vez que hay circunstancias en las cuales son necesarias. Hace dos o tres siglos, quizás más, las invasiones y ataques militares venían acompañados de la conquista de un pueblo sobre otro. Hoy se trata de una batalla ideológica y política que incluye el combate contra los radicalismo, el terrorismo, el narcotráfico e inclusive la conflagración en todas sus formas. Irán tiene ahora la oportunidad de convertirse un país libre, sin ataduras, miedos o el terror.