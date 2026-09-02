Cuando la justicia se declara en “reserva”

Cuando se informó la llegada del Sistema Penal Acusatorio (SPA) se anunció como la solución a las demoras en la justicia que permitiría garantizar los derechos ciudadanos frente a una causa judicial.

No todos los abogados tienen coincidencias con la efectividad del SPA y poco a poco denuncian graves falencias, existencia de fiscales mal preparados y jueces que muchas veces tienen poco dominio del expediente que manejan.

Igualmente, advierten que la llamada “reserva” de una investigación es como una pistola cargada en la cabeza de forma indefinida, porque es un “secretismo discrecional” sin equilibrio, que viola los principios de una justicia expedita, con garantías iguales para todas las partes.