Cuarenta y siete años de terror

El régimen está por caer. EE. UU. e Israel anunciaron una ofensiva a gran escala para terminar con el gobierno teocrático de los Ayatolás que han conducido las riendas de la antigua Persia, tras la llamada Revolución Islámica de 1979 que derrocó la monarquía del Sha Mohammad Reza Pahlav. Desde entonces, Irán se armó, financió y entrenó a grupos terroristas y sus líderes reprimieron con dureza a su pueblo. Juraron también destruir a Israel y a EE.UU. y cruzaron la línea, con los misiles balísticos y el plan para construir una bomba atómica.