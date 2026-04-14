Punto de vista

Debemos insistir pero sin desistir

Debemos insistir pero sin desistir
James Aparicio
14 de abril de 2026

Las cifras pueden ser engañosas. La realidad es la estadística irrefutable. Producto del deterioro de la economía con la pandemia del covid-10, la caída del empleo, las protestas pospandemia y el cierre de la mina de cobre en Donoso, el número de panameños (y también extranjeros) en situación de calle, va en aumento.

En la capital y en las principales provincias del país estamos observando a particulares, madres con niños y padres pidiendo dinero para llegar al final del día. La mendicidad nos obliga como sociedad a no mirar hacia un lado.

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