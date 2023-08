¿Dónde es que está la canalla?

Hay propuestas políticas, partidos y movimientos electorales que son como la comida “gourmet”. Si los comparamos con los alimentos, se puede afirmar que tienen calidad, pero poca cantidad. La debilidad, con este sector emergente es que no tienen presencia orgánica de dirigentes populares, sindicales, gremiales u organizadores barriales. En mi casa se decía, “esa ensalada no tiene sazón”, cuando faltaba un condimento. Las nuevas ofertas, inspiradas en el discurso anticorrupción, tendrán que convencer al electorado, que no tienen en sus filas, cómo les van a resolver sus problemas. Promesas son una parte.