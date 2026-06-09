¿Dónde está la Defensoría del Pueblo?

El silencio es evidente, la ausencia notable y la desconexión una realidad. La Defensoría del Pueblo está bajo observación. Después de la propuesta, ampliamente criticada, de tener televisores para que los presos pudieran ver los partidos del Mundial de Fútbol, de Ángela Russo no se conoce nada relevante.

La crisis en las cárceles, el debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que enfrenta a dos facciones sindicales o las protestas por falta de agua potable son parte de una larga lista de asuntos que a esta entidad le compete investigar, atender, pronunciarse y fijar una posición. Hay silencios que dicen mucho.