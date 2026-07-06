Doscientos cincuenta años de libertad

Estados Unidos cumple doscientos cincuenta años. Es, sin lugar a duda, la nación más importante, poderosa e influyente del mundo.

Si examinamos la historia norteamericana, tendremos que confirmar que su aporte a la humanidad ha sido determinado, en particular en los momentos en los cuales se decidía el rumbo de la guerra o la paz.

Las celebraciones comenzaron en enero y continuarán durante todo el año y los vínculos con la región y Panamá van más allá de declaraciones o desencuentros. Son sólidas y del más alto nivel.