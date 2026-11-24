El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, reveló que un informe de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), permite desde hace varios años que los taxis (de color amarillo) sean alquilados a terceros. El clásico negocio del palanca o conductor que servía al propietario del Certificación de Operación (CUPO), pasó a convertirse una relación mucho más precaria, donde no hay un solo control. Eso ha permitido que personas sin pericia o problemas con la ley estén frente a un volante. Y eso sí es un problema serio.