El asesinato de Charlie Kirk en EE.UU.

La muerte del joven conservador norteamericano y activista de derecha Charlie Kirk, en Estados Unidos, nunca será motivo para una alegría. La vida humana es lo más sagrado.

Se trató de un crimen de odio que viene arrastrando a Estados Unidos, que incluye la ejecución de la legisladora demócrata, Melissa Hortman y su esposo, Mark Hortman, así como el intento de asesinato del presidente Donald Trump, cuando era candidato presidencial.

Los asesinatos por motivos políticos se han presentado también en México, Colombia, Ecuador, Honduras y un gran número de naciones en el mundo. La muerte de Kirk es un mensaje retador para la sensatez humana. Que no importa cómo pienses o qué digas, la vida debe defenderse.