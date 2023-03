El cliente no tiene la razón

Soy de la generación que creció con los restaurantes de comidas rápidas. Y a pesar de las malas experiencias que he tenido con algunos, entre ellos McDonald, el “chip” publicitario me guía como en piloto automático. Hace poco fui al de Paitilla. Dieciocho minutos después pedí el dinero de regreso, luego que entregaron sus pedidos a 15 que llegaron después. Me dijeron que había esperado poco. y a regañadientes me devolvieron lo pagado. ¿A cuántos más le habrá pasado? Esa “cultura” de arrogancia y falta de pertenencia con el consumidor se apodera de muchos locales. Los que compramos no valemos nada.