Punto de vista

El día que cayó la reforma educativa

El día que cayó la reforma educativa
James Aparicio
09 de octubre de 2025

El 9 de octubre de 1979, el gobierno del presidente Arístides Royo, con respaldo de los militares que eran el “poder real” en Panamá, se derogó la reforma educativa iniciada en 1979.

Dos meses de protestas, huelgas e inestabilidad y un movimiento de rechazo respaldado por gremios magisteriales, médicos, empresariales y el Frente Nacional de Oposición (liberales y la democracia cristiana) acabaron con el plan educativo que los educadores aseguraban promovía el comunismo y reforzaba a la dictadura. Marcos Alarcón, Luis César Ortíz, Edilberto Solís y Miguel Antonio Bernal se destacaron entre los activistas y organizadores, pero eran muchos más.

Tags:
Arístides Royo
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR