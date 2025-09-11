El día que el terrorismo sacudió al mundo

El 11 de septiembre de 2001, como millones de personas en el mundo, entonces como director del diario La Estrella de Panamá, se conoció de los ataques suicidas del terrorismo yihadistas del terrorismo, ejecutados por Al Qaeda contra el World Trade Center y el Pentágono. Fueron asesinadas 2,977 personas, 2,758 estaban en Nueva York. Los terroristas utilizaron cuatro aviones comerciales de American y United Airlines, para sembrar el terror. El ideólogo, Osama Bin Laden, murió en un operativo de EE.UU. el 2 de mayo de 2011. Veinticuatro años después, recordamos a las víctimas con el compromiso del mundo, de combatir el terrorismo. Ni olvido ni perdón.