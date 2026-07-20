El fraccionamiento político del país

Un informe del Tribunal Electoral reveló que un 48.75% de los panameños habilitados para votar (1,549,548 personas) están inscritos en un partido político. Nueve partidos políticos están reconocidos legalmente y la coalición Vamos, aunque no tiene un personería como tal, actúa como una organización política.

Tres partidos han sido autorizados para legalizarse y otros cinco grupos esperan autorización para inscribir adherentes. UNE del expresidente Martín Torrijos y Domingo Barrios con su movimiento anticorrupción, al igual que Vamos, se sumarían a esta carrera, antes de diciembre.