El impacto directo de la guerra

La actual campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico de Irán ya tiene sus efectos en Panamá. El daño colateral es global por el impacto que tiene este conflicto en la producción de combustibles y gas.

El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques de Irán a los países aliados de Estados Unidos y a sus refinerías ya tienen los precios por las nubes por la reducción de la demanda y la incertidumbre que produce la prolongación del conflicto. Aquí, ya se anuncian incrementos y los efectos en la economía serán inmediatos.