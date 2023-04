¿El pacto ético murió de apuro?

El viernes pasado, representantes de partidos políticos, dirigentes políticos y aspirantes a puestos de elección popular se sumaron a un esfuerzo del Tribunal Electoral llamado Pacto Ético Electoral. No había terminado la jornada y desde diversas cuentas, en particular tuiter e instagram y vía whatsapp, se desató una feroz ofensiva para atacar, descalificar y hasta calumniar a los rivales. Esos acuerdos no sirven para mucho si no hay sanciones ejemplares para los troles. ¿Acaso se puede aplaudir la vulgaridad con la que se expresó el instagramer Juan Carlos Barceló o a los que usan el anonimato para el descrédito?