Punto de vista

El periodismo y el informe ciudadano

El periodismo y el informe ciudadano
James Aparicio
18 de septiembre de 2026

El aterrizaje de las redes despojó al periodismo del monopolio de la información. Con la aparición de aplicaciones de difusión masiva de contenidos aparecieron particulares, sin formación universitaria, que, desde su visión y experiencia, informan, comunican, testimonian, entrevistan y generan debate de asuntos de enorme importancia o frivolidad.

A diferencia del periodismo, tal como lo conocemos, el ciudadano, aunque no tenga rigor, anticipa, entretiene y pone de cabezas lo que enseñan en las aulas universitarias.

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