El periodismo y el informe ciudadano

El aterrizaje de las redes despojó al periodismo del monopolio de la información. Con la aparición de aplicaciones de difusión masiva de contenidos aparecieron particulares, sin formación universitaria, que, desde su visión y experiencia, informan, comunican, testimonian, entrevistan y generan debate de asuntos de enorme importancia o frivolidad.

A diferencia del periodismo, tal como lo conocemos, el ciudadano, aunque no tenga rigor, anticipa, entretiene y pone de cabezas lo que enseñan en las aulas universitarias.