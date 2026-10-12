El verdadero simulacro fue el viernes

En la ciudad capital, los daños no fueron tan graves como los que ya conocemos de la provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y algunas zonas de Chiriquí, Colón y Bocas del Toro.

Los rascacielos, residencia y gran número de estructuras resistieron porque son sismo resistentes y los ingenieros y arquitectos panameños cumplen con rigurosas normas de construcción.

En las zonas de desastre y más cerca del epicentro, la resistencia fue menor. Ningún fallecido y pocos lesionados confirman la rápida actuación de los ciudadanos para evacuar con rapidez, pero también un milagro de Dios.