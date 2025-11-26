¿En qué consiste la renovación política?

El PRD y el Partido Panameñista renovaron el fin de semana, parte de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y su junta directiva completa. Cada partido ha gobernado el país desde 1990 en tres ocasiones. Los electores los premiaron y castigaron en con dureza en las últimas contiendas, dando paso a fuerza joven y autoproclamada independiente que se perfila como relevo por su frescura, candidez y discurso. La renovación no se trata de elegir o cambiar a los actores. Hay un mea culpa pendiente, una depuración impostergable y una urgente recuperación de valores políticos, éticos y morales.