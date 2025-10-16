Ernst Kaltenbrunner, el carnicero nazi

El 16 de octubre de 1946, falleció en la horca uno de los miles de carniceros nazis que persiguieron y asesinaron a ciudadanos judíos, opositores, gitanos y de otras nacionalidades. Fue jefe de las SS (grupo paramilitar del nazismo) en Austria.

Entre sus crímenes se registran asesinatos en masa, de haber establecido campos de concentración. Entre 1938 y 1941 fue parte del grupo que organizó al tenebrosa Gestapo (Geheimen Staatspolizei) y fue el creador del campo de concentración de Mauthausen. Fue un personaje tenebroso, de un pasado oscuro de la historia que no debemos olvidar.