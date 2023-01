Es mucho más que números

Estoy observando a un número importante de potenciales votantes que guardan silencio. Posiblemente están en en listado de los panameños que no están inscritos en partidos políticos. No toman posición y no revelan cómo votarían en las elecciones generales y presidenciales del próximo año. Es casi la mitad de los votos que estarán habilitados en las urnas, en un país donde vota un promedio del 70% de las personas. La política electoral es como el molino donde falta mucha agua por mover. Las alianzas, el candidato y la capacidad de mover al electorado serán fundamentales para ganar o perder la contienda.