Farmaer aura o farmear laura

Es un fenómeno de las redes sociales y los juegos de video, propios de esta generación llamada “Z”. Farmear es repetir acciones para ganar puntos, experiencia o recursos en una batalla digital. El Aura es el carisma que proyecta una persona y el Laura es lo malot o fallido y vergonzoso. Los jóvenes se han volcado a Farmear en un juego de que parece de tontos, pero que requiere paciencia, inteligencia, creatividad e inclusivo humor. La belleza está en la imaginación de sus participantes. El que logra proyectar el mejor “Aura”, es el ganador. Así, es el mundo real.