Hablando mal del otro rival

No hay campaña política donde los candidatos, como parte de su estrategia electoral, no utilicen la descalificación del rival para ganar simpatías y votos. A muchos le resulta y a otros les rebota. Con el aterrizaje de las redes sociales, los dardos son más venenosos y las denominadas campañas sucias se han vuelto lo cotidiano. Los debates políticos se convirtieron en insultos, verdades a medias, mentiras completas e inclusive injurias. El Tribunal Electoral y las iglesias han impulsado el Pacto Ético Electoral y aunque no compromete a todos los medios o a la mayoría de redes, es un paso importante.