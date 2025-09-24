Hay que darle un revolcón a todo

La crisis en el sistema de salud público (Seguro Social y Ministerio de Salud) no es nuevo. Son décadas de acumulación que han hecho crisis. Lo que ocurre ahora es que con las redes sociales hay una seguidilla de testimonios que deberían obligar al ministro de Salud, Fernando Boyd, al director de la CSS Dino Mon y al gobierno nacional, a declarar una emergencia nacional. Cuando un paciente debe esperar seis meses por una cita, un año o más para una cirugía, o no es aceptado en una instalación de salud, es que ya se pisan las líneas rojas.