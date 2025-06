La batalla de las verdades y las mentiras

La reforma a la ley de la Caja del Seguro Social (CSS) era inevitable y las razones fueron ampliamente explicadas. Sin embargo, una parte del país, la dirigencia sindical, o social no lo entendieron ni aceptaron y el país ha quedado en ascuas sobre las fortalezas y debilidades de la ley 462. ¿Se debe culpar a quienes creen que la ley no los beneficia o a los arquitectos de la narrativa oficial? La versión oficial se estrella con la que está en calle y a empujones, la verdad no se consolida. Toda decisión difícil o complicada debe tener una estrategia para contarla.