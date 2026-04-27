La distorsión de las democracias

La dictadura en Nicaragua, sostenida por el Frente Sandinista y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el “Frankestein” que nadie entiende en la Venezuela de los chavistas sin Nicolás Maduro y la crisis permanente en Perú que se traslada a las elecciones presidenciales con denuncias de irregularidades, renuncias de ministros y el arresto del que fuera el jefe del poder electoral peruano, confirman que el modelo está amenazado por la inestabilidad y la tentación del autoritarismo, ahora no solamente de izquierda sino también de derecha.