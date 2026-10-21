La economía no se puede paralizar

Para recuperarnos de la tragedia del terremoto, el país no puede ponerse en pausa. Mientras avanzan los planes de reconstrucción en los corregimientos más afectados, la normalización es una prioridad.

Algo que nos enseñó muy bien la pandemia del Covid-19, es que el cierre de las empresas y negocios casi nos lleva a la quiebra como nación.

Hay que volver, con ahínco y sin renunciar a la solidaridad, a todas las actividades, inclusive a los desfiles, bailes, conciertos, ferias, el turismo, la vida nocturna. Solo así nos vamos a levantar más rápido.