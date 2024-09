La exhalación de la oposición

Los partidos políticos siguen en crisis. El piloto automático que los maneja no funciona y todavía se debaten entre los malos resultados electorales y las demandas ciudadanas de cambios entre sus líderes y dirigentes. El país esperaba que en la Asamblea Nacional, surgiera una oposición responsablemente vigilante para darle equilibrio a la relación que debe existir entre el Ejecutivo y Legislativo. En Panamá no hay oposición. Al menos no como la conocemos en el resto del mundo, porque se convirtió en un círculo vicioso, cada cinco años, en una relación clientelista donde crece el beneficio personal.