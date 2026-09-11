La guerra global contra el terrorismo

El 11S sacudió al mundo y obligó a Estados Unidos a lanzar una prolongada batalla contra el terrorismo en todas sus formas. Los ataques suicidas organizados por Al Qaeda mostraron el rostro de una serpiente que se ha expresado de forma consisten en América, Asia, África, Oriente Medio y Europa. El terrorismo no tiene justificación y es obligación de las naciones democráticas combatirlo, sin importar si se disfraza, como hacen las organizaciones criminales. El 11 de septiembre de 2001 todo comenzó a cambiar.