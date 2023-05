¿La política es desacreditar?

La gran mayoría de los panameños quieren la buena política, pero gran número de ellos, en particular los que tiene acceso a medios de comunicación, programas de entrevistas o comentarios e inclusive redes sociales, utilizan el desprestigio y las acusaciones, muchas sin pruebas, o para que se puedan llevar a un tribunal, contra los adversarios o aquellos que no son de su agrado personal o político. El periodismo también incurre deliberadamente, renunciando al sagrado principio de verificar y reconfirmar. La política debe recuperar el compromiso con los ciudadanos y sus necesidades. La descalificación no ayuda mucho.